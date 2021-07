’Vader Spears noemde Britney een hoer’

Zo zou hij zijn dochter meerdere malen gezegd hebben dat ze te dik was om op te treden, een slechte moeder was en noemde hij haar zelfs een hoer, meldt The New Yorker.

Het interview, dat afgelopen weekend verscheen, is geschreven door onderzoeksjournalist Ronan Farrow, de zoon van actrice Mia Farrow. Hij schreef eveneens het vernietigende verhaal over Harvey Weinstein. Dankzij Ronans artikel durfden meer vrouwen zich destijds uit te spreken tegen Weinstein. In het stuk over Britneys curatorschap spreekt hij ondermeer met een goede vriendin van de familie Spears, Jacqueline Butcher.

Volgens Butcher kleineerde hij Britney enorm nadat hij als curator was aangesteld. „Ik heb hem zelfs weleens horen schreeuwen dat híj Britney Spears was, omdat hij nu de touwtjes in handen had. Hij zei dan tegen zijn eigen kind dat hij haar op dieet ging zetten en een trainer zou aanstellen, zodat ze er weer strak uit zou zien. Ook zei hij dat ze haar kinderen alleen maar mocht zien als ze zijn orders opvolgde. Die woorden maakten me echt kotsmisselijk.”