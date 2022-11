Nina Spijkers verenigt eenzame zielen in ’Onder ons’

Premium Sport

Maak kennis met Team Rico: ’Wij slapen nooit’

Rico Verhoeven kreeg de Glory-kampioensgordel al elf keer om zijn imposante lichaam gevouwen. The King of Kickboxing is sinds 2013 alleenheerser in de zwaargewichtdivisie, maar hij doet het niet alleen. Achter zijn successen schuilt een teamprestatie. Maak kennis met Team Rico, oftewel Team No Sleep...