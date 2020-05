Kevin Hart en vrouw verwachten dochter

„Een fijne Moederdag voor deze prachtige vrouw en mijn echtgenote. We houden van je Eniko”, schrijft Kevin bij een familiefoto. „En we zijn door het dolle heen over de komst van ons meisje.” Eniko schrijft op Instagram dat ze niet had verwacht dat ze een dochter zou krijgen. „Deze zwangerschap voelde precies hetzelfde, ik was ervan overtuigd dat we weer een jongetje zouden krijgen. Ik gilde, lachte en huilde toen we erachter kwamen want zij en Kenzo zijn waar ik altijd voor gebeden heb.”

De comedian heeft ook twee kinderen uit zijn eerste huwelijk: dochter Heaven (15) en zoon Hendrix (12). Kevin en Eniko traden in de zomer van 2016 in het huwelijk. Vlak na de geboorte van Kenzo eind 2017 bekende Kevin in een radio-interview dat hij was vreemdgegaan tijdens de zwangerschap van Eniko. Hij werd afgeperst door iemand die daar opnames van had gemaakt.