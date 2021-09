Naomi Harris liet rol in James Bond-film bijna vallen na vage auditie

In de No Time to Die: The Official James Bond Podcast vertelt Harris dat haar in eerste instantie verteld werd dat ze auditie deed voor de rol van Bond girl, een van de vrouwen met wie James Bond tijdens zijn avonturen meestal het bed deelt. „Ik had dus geen idee dat ik Moneypenny zou gaan spelen”, bekent de Britse actrice.

„Ik was op dat moment nogal in de war, omdat ik dacht dat ik te oud was om een Bond girl te spelen”, meent Harris die op het moment dat de film uitkwam 36 jaar was. „Maar ze bleven me maar terugbellen. Bij het derde telefoontje dacht ik: dit slaat nergens op.” Gelukkig belden toen de producenten Barbara Broccoli en Michael G. Wilson samen met regisseur Sam Mendes op om Harris te vertellen dat ze voor de rol van Moneypenny auditie ging doen.

„Dat verklaarde een heleboel”, blikt de inmiddels 45-jarige actrice terug. Harris kreeg de rol en was daarna nog te zien in Spectre (2015) en No Time to Die, die eind deze maand in première gaat. „Op dat moment zeiden ze alleen niet dat het personage zich nog verder zou ontwikkelen. Ik denk niet dat iemand toen wist dat ik het nog zoveel films vol zou houden. Ikzelf in ieder geval niet.”