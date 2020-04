Allereerste First Dates-baby in aantocht

Carin en Gerard zijn in blijde verwachting. Dat maakt het populaire programma dinsdag bekend op Facebook.

Hoewel er meerdere relaties uit het programma zijn voortgevloeid, was er nog niet sprake van een zwangerschap. „De állereerste First Dates baby is (over een paar maanden) een feit! Gefeliciteerd Carin en Gerard!”, schrijft het programma op Facebook bij een foto van het stel.

Carin is in oktober van dit jaar uitgerekend.