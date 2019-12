Presentatietrio songfestival is vereerd met klus

„Ik hoefde er helemaal niet over na te denken. Ik heb er onwijs veel zin en ik vind het een onwijze eer”, zei Chantal. Edsilia is het daar roerend mee eens. „Super.” Jan, die vanwege gezondheidsklachten tot het eind van het jaar rust neemt, reageerde aan de telefoon even enthousiast als zijn vrouwelijke collega’s. „Het songfestival is het mooiste compliment dat je dan krijgt, eigenlijk in je schoot geworpen. Dat dit dan iets is waar je op mag focussen volgend jaar, dat is enorm eervol.”

Voor Chantal wordt haar agenda bij RTL rond het Eurovisiesongfestival leeg gehouden. De organisatie van het liedjesspektakel heeft zelfs eerst televisiedirecteur Peter van der Vorst om toestemming gevraagd voordat de presentatrice werd benaderd. „Peter van der Vorst belde en vertelde dat hij me graag wilde uitlenen”, blikte ze terug op het telefoongesprek dat ze begin vorige maand had. „Ik hoefde er helemaal niet over na te denken.”

Edsilia werd eind oktober voorzichtig benaderd via haar echtgenoot en producer Tjeerd Oosterhuis. „Tjeerd werd gebeld of ik geïnteresseerd was in een gesprek. Hij zei: ja tuurlijk.”

Hoe het drietal alles gaat invullen, wordt in de komende maanden afgesproken. Wel wil Chantal het graag zo veel mogelijk eigen maken, maar zal ze wel goed nadenken voor ze een grap maakt. „Het gaat toch eerst om het songfestival en de kandidaten en of er ruimte is en het kan.” Het lijkt haar in elk geval leuk als ze aan het begin van de show met zijn drieën iets kunnen zingen.

Het trio presenteert op dinsdag 12 en donderdag 14 mei de halve finales en op 16 mei de grote finale. Ze openen de live-shows, interviewen de artiesten in de greenroom en leiden de puntentelling. „We gaan het gewoon doen!”, sluit Chantal enthousiast af.