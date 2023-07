Kevin Spacey heeft signalen van slachtoffer ’verkeerd’ opgevat

Vier mannen beschuldigen de Amerikaanse Spacey van onder meer aanranding. De vermeende incidenten zouden hebben plaatsgevonden tussen 2001 en 2013, toen de acteur in Londen woonde. Spacey ontkent de aantijgingen, maar zei eerder ook dat hij zich van bepaalde momenten die de slachtoffers noemen niet veel kan herinneren omdat hij onder invloed was. De seksuele handelingen die hij zich nog wel herinnert zijn volgens hem met wederzijdse instemming gebeurd.

De acteur werd vrijdag gevraagd naar een avond waarop hij een van de mannen zou hebben aangerand nadat ze elkaar in een café hadden ontmoet. Spacey zei dat hij weinig meer wist van die avond omdat er „zwaar gedronken” werd. De acteur kon zich ook niet herinneren dat hij de man had versierd, maar dacht dat hij daar wel voor „open stond” omdat hij hem zou hebben uitgenodigd in het café, een drankje voor hem kocht en met hem aan het kletsen was.

Spacey heeft naar eigen zeggen de volgende dag zijn excuses aangeboden. Dat deed hij omdat hij „de signalen verkeerd had opgevat.”