Fotoshopblunder Oprah en Reese Witherspoon

Ⓒ ANP

FOTO’S- In de fotoserie van de speciale Hollywoodeditie van het tijdschrift Vanity Fair, die net is uitgekomen, zijn een paar flinke fotoshopblunders gemaakt en daarover raakt Twitter niet uitgepraat. Zo heeft Oprah Winfrey op een foto drie handen en Reese Witherspoon drie benen. De Wrinkle In Time-actrices hebben zelf inmiddels ook gereageerd op hun extra ledematen.