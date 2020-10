Gordon: ’Even geduld en weer volle kracht vooruit’

„Ik dacht hier kom je nooit meer overheen maar dat is niet waar”, schrijft Gordon vrijdag op sociale media bij de coverfoto van zijn nieuwe single De heling. Het nummer, Gordons eerste single in vijf jaar, zou deze week verschijnen. Nadat hij eind september gewelddadig werd overvallen in zijn woning in Amsterdam besloot Gordon het lied een maand later uit te brengen omdat hij ’niet in staat is hier optimaal van te genieten.’

„Onbezorgd en nog onwetend van de horror die ik moest meemaken”, schrijft hij bij het plaatje. Inmiddels is de zanger en presentator ’weer op weg omhoog’. „Je komt overal overheen en dat vergt kracht en levensenergie en die heb ik gelukkig! Dus nog even geduld en dan weer volle kracht vooruit!”