Michelle Williams staat open voor een reünie van Destiny’s Child

„Ik weet niet of we wilden dat het de laatste zou worden, maar dat was het wel”, zei ze over het album dat in 2004 uitkwam. „Maar als het aan mij lag, zouden we nog steeds een groep zijn.” De zangeres (43) staat ervoor open om een nieuwe plaat te maken met de groep. „Ik ben er vrij zeker van dat als we er een zouden willen maken, de deur voor ons openstaat om dat te doen.”

Mathew Knowles, de vader van Beyoncé, vertelde in maart tegen Entertainment Tonight dat hij probeerde de groep weer bij elkaar te krijgen. „Het is een beslissing die de dames moeten nemen. En ik zou die beslissing zeker steunen, aangezien ik nog steeds Destiny’s Child beheer”, zei hij.

Solo

Het trio dat naast Williams bestond uit Beyoncé en Kelly Rowland, is de bestverkopende vrouwelijke artiestengroep aller tijden en verkocht meer dan 50 miljoen platen wereldwijd. Na een optreden in Barcelona in 2005 kondigden de zangeressen hun afscheid aan, omdat ze hun eigen weg wilden ingaan.

In 2013 trad de meidengroep op tijdens de Super Bowl, in 2018 betraden Williams en Rowland het podium tijdens het optreden van Beyoncé op Coachella.