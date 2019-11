Roel van Velzen weer aan het daten

Roel vertelt in de ochtendshow van 100% NL dat hij het daten ’gezellig’ vindt. Het vinden van relatiemateriaal doet van Velzen overigens niet via een datingapp, „Een heleboel van mijn vrienden zeiden: ’wij gaan je natuurlijk op Tinder zetten’”, zegt Roel, die daar zelf het nut niet van in ziet. „Een bevriende collega van mij zat op Tinder en die moest continue uitleggen dat hij het écht was. Daar geloof ik dus niet in.”

De zanger vertelde ook dat hij zich sinds kort weer kan richten op het maken van nieuwe muziek. „Ik had even wat dingen op een rijtje te zetten. Eerst ging mijn vader dood, dat was pittig. Hij was mijn muzikale klankbord. En in april ben ik gescheiden. Dat gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten, dus dan is het fijn om even minder te moeten. Het maken van nieuwe muziek duurde daarom eventjes.”

Van Velzen en zijn vrouw Marloes waren twintig jaar samen, waarvan acht jaar getrouwd. De twee zouden ’als goede vrienden gelukkiger zijn dan als geliefden’.