Pinkpop vandaag via Anouk en de Earring naar Mumford & Sons

Traditioneel begint die bij de winnaar van Nu of Nooit, de Limburgse bandwedstrijd die jaarlijks de openingsact levert. Dit jaar rolde hier het stevige rockende Mt. Atlas uit, dat om 13.30 uur begint op het Brightlands Stage, ofwel de tent naast het hoofdpodium.

Op dat Main Stage start Pinkpop vervolgens om 14.15 uur met het Belgische Bazart. Vijf man sterk en drie jaar geleden waren ze ook al eens te gast hier. Geinig was natuurlijk dat frontman Mathieu Terryn de aanwezigheid van zijn band in Limburg per ongeluk verklapte in februari tijdens de ochtendshow van Giel Beelen op Radio Veronica.

Historie

Om 15.00u is het tijd voor een stukje échte Pinkpop-historie. Immers, Golden Earring was er in 1970 ook al bij, tijdens de allereerste editie van het festival. De Haagse rockers treden aan op het voormalige Noordpodium, dat dit jaar de naam IBA Parkstad Stage draagt.

Dat het lang niet allemaal meer stevig gitaarwerk is wat er deze dagen over het Limburgse land schalt, blijkt in de uren na de Earring. Allereerst is het de beurt aan singer-songwriter George Ezra op het hoofdpodium om 16.00 uur, de man achter lieve liedjes als Hold my girl. Hierna, om 17.05 uur treedt de heerlijke aanstormende Davina ‘Duurt te lang’ Michelle op in de naastgelegen tent.

Nederland

Nederland is sowieso uitstekend vertegenwoordigd vandaag, want om 18.00 uur staat Anouk op de rol, uiteraard ook op het Main Stage. Het wordt maar liefst het zevende optreden van de rockdiva, 21 jaar nadat ze hier eindigde in niets dan haar rode bh.

Anouk eindigde in 1998 in haar bh. Dit jaar staat ze voor zevende keer op Pinkpop. Ⓒ Foto Paul Bergen

Voor wie daarna nog niet voldoende verschillende soorten muziek over zich heen gehad heeft op het grote Megalandterrein in Landgraaf, biedt het avondprogramma ook behoorlijk divers vertier. Om 20.00 uur treedt Jamiroquai aan. Niet op North Sea Jazz dus, maar gewoon op Pinkpop. Toch aardig, hier debuteren vlak voor je Abraham ziet, zoals Jay Kay. De laatste horde op weg naar de dagafsluiter is tenslotte Elbow, dat muziek maakt om keer op keer op keer stil van te worden.

Zekerheidje

Stilte voor de storm zal dat zijn, want we eindigen vandaag groots en meeslepend. Natuurlijk zijn The Cure en Fleetwood Mac, de overige twee headliners dit jaar, grotere namen. Maar Mumford & Sons is een zekerheidje hoor. Dit kwartet is zo veel meer inmiddels dan alleen maar dat geinige folkgroepje van Little lion man en The cave. Geen twijfel daarom: het wordt genieten deze eerste dag van Pinkpop numero vijftig.