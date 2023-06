Emotionele Enzo Knol terug in gesloten instelling waar hij als puber zat wegens agressie en drugsgebruik

In de video neemt Knol zijn volgers onder meer mee naar een instelling van jeugdzorg waar hij vroeger heeft gezeten, toen hij 17 jaar oud was. De YouTuber leest in de kamer waar hij sliep een brief voor die hij destijds aan zijn moeder schreef. Daarna omhelzen de twee elkaar terwijl de tranen over hun wangen lopen.

„We hebben allemaal ons eigen verhaal, iedereen heeft een rugzakje”, zegt Knol over het delen van zijn verhaal. „En daar moet je mee leren leven. Weet dat je er niet alleen voor staat!”, aldus Knol.

De vlogger bedankt zijn volgers voor de tien jaar waarin zij hem hebben gevolgd. „Op naar de volgende 10 jaar!”’