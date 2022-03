Duizenden digitale kaarsjes gebrand voor Piet Paulusma

De honderden berichten zijn geschreven in zowel het Fries als het Nederlands, de talen waarin de bekende weerman uit Friesland geregeld sprak op radio en tv. De berichten bevatten woorden van troost voor zijn familie, maar ook zijn er gedichtjes geschreven en videoclips van liedjes geplaatst.

Jan Slagter, de directeur van Omroep MAX, de omroep waarvoor Paulusma de laatste jaren werkzaam was, liet eerder deze week al weten dat ook de omroep deze week is ’overspoeld’ met blijken van medeleven.

Paulusma overleed vorig weekend op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Alleen mensen in zijn directe omgeving wisten van zijn ziekte. Vrijdag kan het publiek afscheid nemen tijdens een afscheidsbijeenkomst in Harlingen. De uitvaart van Paulusma vindt zaterdag in besloten kring plaats.