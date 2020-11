Ook Diddy viert verjaardag met extravagant feest ondanks corona

Ⓒ Getty Images

In navolging van Kim Kardashian en Kendall Jenner heeft ook Diddy zijn verjaardag uitgebreid gevierd. Ondanks het feit dat er vanwege het coronavirus momenteel nog geen grote bijeenkomsten gehouden mogen worden in New York, waar de rapper woont, weerhield dat hem er niet van om toch een feestje te geven. En dat deed Diddy op de Turks- en Caicoseilanden. Dit meldt Page Six.