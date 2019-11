Anouk van Facebook door Zwarte Pieten-discussie?

„Binnenkort stop ik met Facebook, mochten jullie mij nog willen volgen, dan kan dat op Instagram”, laat Anouk weten. De laatste post van de Haagse zangeres is een foto van een trui waarop te lezen staat: ’Stop Blackfacing, Stop Zwarte Piet’. Ze plaatste vrijdag meerdere berichten waarin zij haar onvrede over de traditionele Zwarte Piet kenbaar maakte.

Dit leidde tot veel positieve, maar ook de nodige negatieve reacties. Zo wordt er onder andere geschreven: „Jammer Anouk, jij bent toch ook klein geweest en hebt toch ook nog kleine kinderen?” Iemand anders laat weten: „Waarom? Omdat je je mening geeft en de reacties daarop niet kunt accepteren? Als je je mening zo open neerzet... ja dan kan je het verwachten.”

Belangrijke kwestie

De berichten die echter op de meeste ’likes’ kunnen rekenen, zijn reacties van fans die het niet uitmaken welke kleur Piet heeft. „Een kinderfeest is het en of Piet nu zwart, rood, geel of wit is maakt niks uit. Ik heb jaren in de kinderopvang gewerkt en wij hadden witte pieten en voor kinderen was het al spannend en leuk genoeg. Zij kijken niet naar kleur.” Een andere Facebook-vriend: „Ik ben het niet met haar eens, maar dat is haar mening. Voor mij blijft het een top zangeres en een top wijfie. Dit heeft niks te maken met hoe ze zingt.”

Het management van Anouk laat aan deze krant weten dat de zangeres met Facebook stopt, ’enkel omdat zij niet meer actief is op dit platform’. „Het stoppen heeft dan ook niets te maken met de reacties op haar Zwarte Piet-standpunt. Ze wilde graag afsluiten met een statement over een kwestie die ze belangrijk vindt.”