Weduwnaar Bibian Mentel over kritiek na verloving: ’Heel raar’

„Iedereen die ons een warm hart toedraagt, is heel blij voor me. Bibian zou dat ook zijn geweest. Dan heb je al die azijnpissers die er ook wat van vinden. Daar ben ik best van geschrokken”, vertelt Edwin aan weekblad Weekend.

„Van de ideale schoonzoon ben ik ineens een viezerik en weet ik wat allemaal geworden. Terwijl: waarom werd Bibian nou zo geroemd en geëerd? Omdat ze constant maar doorging en gelukkig bleef. Nu doe ik hetzelfde en is het niet goed. Heel raar.”

Bibian Mentel streed al jaren tegen hardnekkige botkanker. Na uitzaaiingen in haar hersenen overleed zij op 29 maart 2021 aan de gevolgen van kanker.