Zoontje (10) Ben Affleck botst peperdure Lamborghini tegen BMW

Ben Affleck (49) en zijn vriendin Jennifer Lopez (52), gingen zondag samen met Samuel naar 777 Exotics, een luxe autoverhuurbedrijf in Los Angeles. Terwijl ze naar de (peperdure) auto’s aan het kijken waren, klom Samuel plots op de bestuurdersstoel van een gele Lamborghini.

Eenmaal achter het stuur zette de tienjarige knul de wagen - vermoedelijk per ongeluk - in zijn achteruit, waarna de Lamborghini in beweging kwam. Lang duurde het ’ritje’ niet, de auto botste vrijwel meteen tegen een geparkeerde BMW. Het is nog onduidelijk of Samuel de motor zelf startte of dat iemand anders dat had gedaan en de wagen zo had achtergelaten.

Gelukkig viel de schade mee. Samuel kwam met de schrik vrij en ook de auto’s leken niet al te beschadigd.

