Hullemaal Kapot is de nieuwe single van Snollebollekes

De performer heeft elementen van het nummer I Want You van La Fuente in zijn feestnummer verwerkt, vandaar de gastrol voor de dj. Wortelboer kent Kemps door de tv-quiz De Slimste Mens, waar ze in 2021 samen in de finale zaten. Kemps won die editie en de presentatrice werd derde.

De show Snollebollekes Live in Concert keert in maart terug in het GelreDome.