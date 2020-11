Beau sluit eerste aflevering af vanuit ijsbad

Ter voorbereiding moet Beau van Erven Dorens samen met de talkshowgasten eerst een aantal keer diep in- en uitademen. „Ik krijg het er helemaal warm van”, grapt de presentator nog aan tafel.

Eenmaal buiten, gehuld in een panterprint badjas, is Beau zichtbaar zenuwachtiger. „Ik haal er nog even wat ijsblokjes uit hoor”, zegt hij tegen Wim Hof, die een aantal kouderecords op zijn naam heeft staan. Als de presentator zich in de tobbe gevuld met ijs laat zakken heeft de hij het eventjes zwaar. „Niet met televisie bezig zijn. Jij kan dit”, moedigt Wim Hof hem halverwege aan.

Albert Verlinde, die te gast was bij de talkshow, houdt de badjas van de presentator al in zijn handen gereed en noemt Beau een enorme ’bikkel’. De 49-jarige presentator houdt de volledige afgesproken tijd vol. Hij blijft na drie en een halve minuut zelfs nog even zitten en kondigt vanuit het ijsbad het RTL Nieuws met Anita Sara Nederlof aan, dat zijn programma op de zender volgt.