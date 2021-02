Prinses Latifa vraagt VK ontvoering zus opnieuw te onderzoeken

Beiden prinsessen zijn naar verluidt tegen hun zin vanuit het buitenland teruggebracht naar hun thuisland. Latifa stuurde eerder een noodkreet via uitgelekte videoboodschappen. Ze zei dat ze in opdracht van haar vader werd vastgehouden in een villa en dat ze vreesde voor haar leven.

Vrienden van Latifa zouden woensdag ook een handgeschreven brief uit 2019 hebben overhandigd aan de Britse autoriteiten. De prinses vraagt in de tekst om aandacht voor het lot van haar zus. Die is ruim twintig jaar geleden ontvoerd in het Verenigd Koninkrijk, volgens een Britse rechter in opdracht van haar vader.

Vrijheid

,,Alles wat ik van jullie vraag, is om alsjeblieft aandacht te schenken aan deze zaak”, schreef prinses Latifa aan de Britse autoriteiten. ,,Dan zou ze haar vrijheid kunnen terugkrijgen.”

Prinses Shamsa al-Maktoum had een deel van haar jeugd doorgebracht in het Verenigd Koninkrijk. Ze schreef in 1999 teleurgesteld aan een neef dat ze van haar vader niet naar de universiteit mocht. ,,Hij vroeg me niet eens wat ik wilde. Hij zei gewoon nee”, stelde de prinses volgens de BBC. Ze vluchtte een jaar later weg van het landgoed van haar familie in het Engelse Surrey.

Zombie

De vlucht van Shamsa duurde niet lang. Een team van haar vader vond haar in 2000 in Cambridge. Ze zou daarna met een helikopter naar Frankrijk zijn gevlogen en vervolgens met een privéjet naar Dubai zijn gebracht. Latifa schrijft dat haar zus daar acht jaar zat opgesloten en daarna werd gedrogeerd met pillen. ,,Daardoor was ze net een zombie.”

De Britse politie stelde destijds ook al onderzoek in, maar dat liep op niets uit. Een rechercheur mocht Shamsa telefonisch spreken, maar kreeg daarna geen toestemming om naar Dubai te gaan voor vervolgonderzoek.