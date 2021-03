Marco Borsato doorbreekt STILZWIJGEN op SBS6

Aan de hand van beelden en muziek neemt Linda met Marco de gebeurtenissen van het afgelopen jaar door en ontstaat er een intiem en openhartig gesprek. Zo vertelt hij over de zware periode van zijn burn-out, de scheiding van Leontine en het effect daarvan op zijn leven. Ook blikt Marco met Linda vooruit op de toekomst en bespreken ze waar hij op hoopt en wat hij verwacht.

Linda de Mol laat weten dat ze heel blij is dat ’het er nu toch van gaat komen’. „Marco stond vorig jaar al hoog op mijn gasten-verlanglijstje. We kennen elkaar al ontzettend lang, ik denk al meer dan dertig jaar. Marco heeft een ongelooflijk zwaar, bewogen en misschien wel levensbepalend jaar achter de rug, waar ik alle tijd voor wil nemen. Hij is dan ook de enige gast in deze special van de Wintermaand.”

Deze Linda’s Wintermaand Special: Marco Borsato is op zaterdag 13 maart om 20.00 uur te zien op SBS6.