Tom Hanks: hetero’s kunnen geen homorol meer spelen

„Tegenwoordig zou je geen heteroman meer voor zo’n rol moeten casten. De boodschap van Philadelphia was ’wees niet bang’. Een van de redenen waarom mensen niet bang waren voor die film is omdat ik een homo speelde. Maar dat punt zijn we nu voorbij, mensen zouden het nu niet meer accepteren als er geen homoseksuele man voor deze rol geselecteerd wordt. Omdat het niet authentiek is”, aldus Hanks. Hij liet dan ook weten dat hij zelf zo’n rol niet meer zou accepteren.

Op sociale media regende het reacties. De één roemde het feit dat Tom Hanks ’authenticiteit en representatie’ belangrijker vindt dan dat ’de meest geschikte acteur een rol krijgt’. De ander waardeert Hanks’ uitspraken ook, maar benadrukt tegelijkertijd het belang van Philadelphia destijds en roemde het ’zeer geloofwaardige’ spel van Hanks daarin. Velen zijn het echter absoluut niet met Hanks eens en noemen het ’onzin’. „Het is acteren. Je neemt een rol om een bepaald karakter te spelen.”

Overigens was Tom Hanks de dag ervoor ook al veelbesproken op social media. Fans maakten zich zorgen over de manier waarop hij trilde tijdens een speech in het Australische Gold Coast, tijdens de première van de film Elvis, die in die stad is opgenomen en waarin hij de rol van de legendarische manager van de zanger vertolkt.