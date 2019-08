Ophef om ’fake foto’s’ bij oproep branden Amazone

Zo deelde bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo donderdag met zijn tachtig miljoen volgers op Twitter een foto van een deel van Brazilië dat op meer dan drieduizend kilometer van het regenwoud ligt. De foto werd in 2013 gepubliceerd in The Baltimore Sun en toont het zogeheten Taim Ecologisch Station in Rio Grande do Sul. Een volger constateerde meteen: „Deze foto is fake; dit is niet uit de Amazone en het geeft niet het huidige moment weer.” Een ander: „Je bent een wereldberoemde atleet en wordt voor de gek gehouden.” Volgens deze volger komt de foto uit 2015 en is het inderdaad niet het Amazonegebied dat wordt afgebeeld.

Leonardo DiCaprio deelde een post van iemand anders op zijn Instagram om aandacht te vragen voor de huidige bosbranden die het regenwoud dreigen te verwoesten. Bij die post, waarin de huidige branden ’angstaanjagend’ werden genoemd, stond een foto uit 2018, wist Fox News te melden. Volgers op Instagram stellen zelfs dat de foto al uit 2002 of 2003 stamt. Jaden Smith en YouTuber Paul Logan gebruikten bij hun oproep om aandacht voor de branden een foto uit 1989.

Ⓒ Instagram / Leonardo DiCaprio

