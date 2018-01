Vakbroeders zeggen chefkok Paul Bocuse vaarwel

Ⓒ Hollandse Hoogte

FOTO- In aanwezigheid van 1500 chefkoks uit de hele wereld is vrijdag de uitvaart gehouden van de beroemde chef Paul Bocuse. Op foto's uit de kathedraal van Lyon in de krant Le Parisien is te zien hoe alle banken worden bezet door koks in hagelwitte jasjes.