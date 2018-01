Madonna geeft zich bloot op Instagram

„Nog steeds kwijlend om een handtas”, schrijft Madonna bij het kiekje waarop ze nogal pruilend kijkt. Madonna’s volgers reageren niet echt enthousiast op haar laatste post. Velen vragen zich af of het wel goed met haar gaat en waarom ze dit als 59-jarige moeder doet.

Het is niet de eerste keer dat Madonna’s voorgevel de gemoederen bezighoudt. In het verleden was ze bijvoorbeeld al praktisch naakt te bewonderen in een Vogue-filmpje.