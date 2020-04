Vlaamse acteur (70) aan dood ontsnapt: verloor 16 kilo door corona

Het begon met de echtgenote van de acteur. Zij is huisarts en raakte als eerste besmet met het coronavirus. Toen ook Rouffaer koorts kreeg, ging hij naar het ziekenhuis waar hij positief testte op Covid-19. De acteur werd terug naar huis gestuurd omdat hij volgens de artsen ’milde symptomen’ vertoonde. Maar enkele dagen later verslechterde zijn situatie drastisch.

Rouffaer moest alsnog worden opgenomen in het ziekenhuis. Terwijl zijn vrouw alleen thuis moest uitzieken met milde coronaklachten, lag de acteur in het ziekenhuis te vechten voor zijn leven. „Het was hel”, vertelt hij aan Dag Allemaal. Rouffaer dacht even dat zijn laatste dagen waren geteld. „Op een zeker moment zei ik tegen de verplegers: ’Het is zover, ik vertrek.’”

De acteur kreeg twaalf dagen sondevoeding. Een enorme aanslag op zijn lichaam, want in twee weken tijd verloor hij zestien kilo. „Ik had geen enkele spier meer en kon amper vijf meter lopen, en dan nog met de hulp van de verpleging.”

Rouffaer en zijn vrouw zijn inmiddels aan de beterende hand. Het geluk was groot toen de twee weer met elkaar werden herenigd. „Wij dachten dat we elkaar kwijt waren.”