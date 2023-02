Hond van Een huis vol-familie Jelies dood gevonden in mestput

„Na anderhalve week tussen hoop en vrees geleefd te hebben hebben wij Borre vandaag levenloos gevonden!😭💔🐾 Wat wij voor mogelijk hielden, maar toch zeer onwaarschijnlijk achtten is toch gebeurd. Onze lieve Borre is op onbegrijpelijke manier toch in de mestput terecht gekomen. Door de sterke ammoniaklucht moet Borre onmiddellijk bedwelmd zijn geraakt.”, laat moeder Janneke zaterdag weten op Instagram.

Ze voegt daar aan toe: „Wij zijn er allemaal enorm kapot van. Aan de andere kant dankbaar en opgelucht dat we hem gevonden hebben en weten dat hij niet geleden heeft.”

De hond was al een week zoek. Het laatste jaar woonde de Berner Sennenhond niet meer onder een dak bij het gezin, maar op een boerderij in de buurt bij een ander gezin. Daarover schreef Janneke eerder: „Onze Borre liep door zijn enthousiasme de kleine kinderen omver en was heel druk met Bella, die geen rust meer had. Dus wij gunden Borre een betere plek.”