The Times: Harry en Meghan hebben vrede met verlies Frogmore Cottage

De krant stelt bovendien dat de hertog en hertogin van Sussex niet „verbijsterd” zijn over het verzoek. „Als we moeten verhuizen, dan gaan we eruit”, zou hun reactie zijn geweest. Deze nuchterheid staat in schril contrast met eerdere berichtgeving waarin insiders juist menen dat Harry en Meghan geschokt zijn. Zelfs heeft het tweetal nog niet gereageerd.

Frogmore Cottage staat in Windsor en is onderdeel van het landgoed van koning Charles. Het was de eerste woning van Harry en Meghan. Zij kregen het vlak na hun bruiloft in 2018 van koningin Elizabeth. Toen het stel zo’n twee jaar later naar Californië verhuisde, hielden Harry en Meghan de cottage wel aan als hun officiële Britse verblijf.

Omdat het paar tegenwoordig zelden in het Verenigd Koninkrijk is, zou Charles de woning aan zijn jongere broer prins Andrew willen geven.