Andrew voor het eerst gespot sinds arrestatie Ghislaine Maxwell

De hertog van York werd donderdag in de buurt van zijn huis op de gevoelige plaat vastgelegd, toen hij achter het stuur van een Range Rover zat. Een beveiligingsofficier zat naast hem.

De vriendschap tussen prins Andrew en misbruikmiljardair Jeffrey Epstein gaat al jaren terug, net als zijn bijzondere band met Ghislaine Maxwell. Hoewel de Britse prins nog altijd ontkent betrokken te zijn geweest bij Epsteins wanpraktijken, zou hij inmiddels behoorlijk verontrust zijn nu Maxwell is opgepakt. Want was zijn rol in het immense seksschandaal rond Epstein? Het is een vraag waar met de arrestatie van Maxwell mogelijk eindelijk antwoord op gaat komen.