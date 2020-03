Anouk roert fans tot tranen met nieuw nummer vanuit quarantaine

Going for the kill heet het nummer, met gitaarspel van Arie Storm. „De gitaar had ik al van tevoren opgenomen”, vertelt Anouk vooraf in het filmpje. Ali B vindt het nummer ’Fakking mooi’ en Fred van Leer noemt het ’Waaaaanzinnig’. Ook Jamai Loman en Gwen van Poorten zijn geraakt door de song. Een volger laat weten dat ze met corona op bed ligt, maar dankzij het nummer de dag ’weer even’ doorkomt.

Drie dagen geleden bracht de zangeres ook al een ’ruwe demo’ uit. „Nu nog zonder microfoon, en effecten enz. Even doorheen luisteren”, schreef ze erbij. Dat kostte geen enkele moeite, getuige ook de reacties van luisteraars, waarvan sommigen zelfs moesten huilen van het nummer.

Anouk kwam in eerstse instantie vast te zitten in een verlaten resort in Marrakesh toen er geen vluchten meer teruggingen naar Nederland. Dankzij Leontine Borsato werd ze al snel ondergebracht in een luxe hotel. Daar zit ze sindsdien: een privévlucht kon Anouk niet betalen en een latere vlucht durfde ze niet meer te nemen vanwege de risico’s die zij loopt als astmapatiënt.