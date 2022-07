Hans Kemna deed als castingdirecteur ’weleens stoute dingen’

„Dan zei ik tegen zo’n jongen: je moet niet denken dat je nu Hamlet gaat spelen, hè?” Dat zei Kemna niet per se vanuit een bewustzijn over zijn machtspositie. „Dat klinkt te vooropgezet. Ik zei zoiets niet al te serieus, dan zou het ongemakkelijk worden, maar het verschafte wel duidelijkheid, de grenzen waren helder.”

Kemna heeft ook nooit gedacht dat er in het huidige MeToo-tijdperk een verhaal over hem naar buiten zou komen. „Daar heb ik geen seconde wakker van gelegen. Echt niet. Ik ben niet gek”, zegt hij.

Naamsverandering

In 2017 werd zijn voormalige bedrijf Kemna Casting in verlegenheid gebracht toen bleek dat de toenmalige directeur Job Gosschalk grenzen had overschreden. „Elke ochtend als ik de krant van de mat haalde, zag ik mijn naam in die context terwijl ik al zeventien jaar weg was uit het bedrijf. Ik werd er zo gek van dat toen zelf heb voorgesteld dat een naamsverandering wellicht een goed idee zou zijn. Dat vonden ze daar ook.”

Kemna Casting ging daarna verder onder de naam Post Castelijn. Nu vindt Kemna het „jammer” dat zijn naam niet meer verbonden is aan het bedrijf. „Het was toch wel leuk dat ik mijn naam nog voorbij zag komen aan het einde van een film. Vaak slechte films, maar goed, dat kunnen de acteurs niet helpen.”