Familiedrama: zangeres Carly Simon verliest in twee dagen beide zussen

Formule 1-team Haas rouwt om overlijden teamlid (31) en rijdt in Austin met speciale stickers

Het team van Haas, dat eerder deze week nog heugelijk nieuws had en een nieuwe titelsponsor voor 2023 presenteerde, is in diepe rouw. De renstal treurt om het overlijden van medewerker Harvey Cook, die donderdag op 31-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van kanker.