Werkloze Mel B wil terug naar Engeland

In het papierwerk laat Mel weten dat ze geen werk meer heeft kunnen vinden in de VS sinds haar contract met America’s Got Talent een jaar geleden werd verbroken. Ze stelt al een jaar geen Amerikaans inkomen te hebben, terwijl ze in Engeland veel werkmogelijkheden heeft sinds haar tournee met de Spice Girls.

De verhuizing zou een aanpassing betekenen van de voogdijregeling die ze met Belafonte trof. Hij ziet dochter Madison momenteel elke woensdag en om het weekend. Maar volgens Mel is er geen andere mogelijkheid. „Als we gedwongen worden om in de Verenigde Staten te blijven, kan ik niet voorzien in de levensstandaard die Madison gewend is”, aldus de zangeres, die aangeeft in Los Angeles jaarlijks alleen aan huur al 88.000 dollar te betalen.

Naast Madison heeft de Spice Girl nog twee dochters. Over Angel van 12, die ze met Eddie Murphy kreeg, heeft ze de volledige voogdij. Het is niet duidelijk of de 20-jarige Phoenix, uit haar huwelijk met Nederlander Jimmy Gulzar, ook mee zou verhuizen.