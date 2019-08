Paul de Leeuw sneert naar Linda en Wendy

Op zijn ’Paul de Leeuws’ vertelde hij: „We zijn veel collega’s kwijtgeraakt, dat heeft wel voordelen. Zo kunnen we abonnementen van maandbladen opzeggen en ik hoef niet meer met zo’n disq op m’n heupen”, verwijzend naar Wendy’s ’mobiele gym’. Ook had hij het over ’een nieuwe huisdealer’.

Linda en Wendy stapten over van RTL naar SBS6/Talpa. Zij starten in het weekend van 7/8 september met hun shows Ik hou van Holland, Miljoenenjacht en Flirty Dancing.

De Leeuw presenteert vanaf volgende week woensdag Ranking the Stars, dat te zien zal zijn op RTL 5. BnnVara schrapte de show omdat deze een ’maatschappelijk component’ zou missen. Het sneuvelen van het programma is het gevolg van de nieuwe regels die onder voormalig staatssecretaris Sander Dekker (Media, VVD) zijn ingevoerd. Dekker wilde een eind maken aan ’plat vermaak’. De publieke omroep zou met amusement oneerlijke concurrentie bieden aan de commerciële omroepen.