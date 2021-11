Dwayne Johnson gebruikt geen echte wapens meer op filmset

Johnson werkt momenteel aan de film Red Notice, waar ook Ryan Reynolds en Gal Gadot een rol in spelen en die 12 november in Amerika in de bioscoop komt. Zelf wil hij sowieso geen echte wapens meer gebruiken. „Ik kan niet voor anderen praten, maar ik wil even duidelijk stellen dat alle films onder mijn naam zonder echte wapens gaan worden gemaakt”, zegt Johnson. „We gaan over op rubberen pistolen en zorgen er met goede montage voor dat het er echt uitziet. Ik ga me geen zorgen maken over de kosten daarvan.”

„Mijn hart was gebroken”, zegt Johnson tegen Variety over het overlijden van cameravrouw Halyna Hutchins. „We zijn iemand verloren. Mijn gedachten gaan uit naar haar familie en iedereen op de set.”