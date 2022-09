Carré viert 135-jarig bestaan met hommage aan naamgever

Verhalen achter het nieuws

’Sinds Stefs deelname aan Holland’s Got Talent is het thuis wat drukker’

In de rubriek ’Wie doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Deze week: Anouska Smits (41). Ze is getrouwd met Niels (42) en is moeder van Sem (16), Fynn (14) en Stef (11).