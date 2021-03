Suits-collega Patrick J. Adams haalt uit naar Britse koninklijke familie

„Meghan en ik hebben een groot deel van het afgelopen decennium met elkaar gewerkt voor Suits. Vanaf de eerste dag was ze een enthousiast, vriendelijk, meewerkend, liefdevol, vrolijk en ondersteunend lid van onze televisiefamilie. Dat bleef ze ook ondanks dat haar roem en aanzien steeg”, zo begint Patrick, die de rol van Mike Ross speelde in Suits, zijn relaas.

„Ze werd verliefd, verhuisde naar een nieuw land, werd een begrip over de hele wereld en begon met de moeilijke taak om haar plaats te vinden in een familiedynamiek die op zijn best kan worden omschreven als gecompliceerd en in het slechtste geval ogenschijnlijk ouderwets en giftig”, aldus Patrick. Ondertussen werd Meghan continu aangevallen door de tabloids, iets waar de acteur „kotsmisselijk” van wordt. „Maar ik weet ook dat Meghan sterker is dan mensen zich realiseren of begrijpen.”

Pestgedrag

Toen zoon Archie werd geboren, dacht Patrick dat Meghan en prins Harry meer rust zouden krijgen. „Op elke fatsoenlijke planeet zou dat een tijd zijn om te stoppen met het slijpen van de messen en deze twee mensen te laten genieten van de magische eerste maanden en jaren van het stichten van een gezin. Maar we leven niet op zo’n planeet en in plaats daarvan ging de jacht door.”

Het nieuwste verhaal gaat over Meghan die het leven van verschillende paleismedewerkers zuur zou hebben gemaakt. Woensdag maakte Buckingham Palace bekend dat het hof onderzoek gaat doen naar de beschuldigingen van pestgedrag.

Bekijk ook: Beste vriendin verdedigt Meghan na pestgeruchten

Zwanger

Patrick kan dat bijna niet bevatten, zeker nu Meghan zwanger is. „Het is obsceen dat de koninklijke familie, terwijl het nieuwste lid van de familie momenteel in haar groeit, de beschuldigingen van ’pesten’ promoot en versterkt tegen een vrouw die zelf in feite gedwongen werd het Verenigd Koninkrijk te ontvluchten om haar familie en haar eigen geestelijke gezondheid te beschermen.”

„Naar mijn mening is dit nieuwste hoofdstuk en de timing gewoon weer een verbluffend voorbeeld van de schaamteloosheid van een instituut die niet meer relevant is en weinig geloofwaardigheid en fatsoen meer heeft”, besluit Patrick, die afsluit met een oproep om Meghan met rust te laten. „Zoek iemand anders om uit te schelden en te kwellen. Mijn vriend Meghan is buiten jullie bereik.”