Wanneer en waar is BOOS eindelijk te zien? ’We zitten tot het laatste moment in de montage’

Waarom komt de aflevering niet wat eerder dan de geplande donderdag, was de vraag sinds de onthullingen zaterdag naar buiten kwamen en RTL aankondigde het programma van de buis te halen. Maar frontman van het programma Tim Hofman laat zich niet opjagen. „We kunnen de uitzending niet halsoverkop uitzenden; dat RTL/ITV koos voor nu al acteren, is aan hen en hun goed recht. Wij maken onze uitzending inclusief wederhoor en verwerking van nieuwe verhalen die binnenkomen zorgvuldig af. Belangrijk, gezien de gevoeligheid van de zaken”, schreef hij op Twitter.

In de uitzending van donderdag zal ook aandacht worden besteed aan „een tijdlijn” wat betreft het misbruik, zegt woordvoerder van BNNVARA Thijs Verheij. En „wat er nu van de organisaties terug is gekomen” op de beschuldigingen na de brief van BOOS met een verslag van de aantijgingen die op 12 januari werd verstuurd aan RTL en ITV, in het kader van wederhoor.

BOOS is een consumentenprogramma op de onlinekanalen van de NPO en BNNVARA en wordt vooral veel bekeken op YouTube, waar het kanaal 612.000 abonnees heeft. BOOS weet vooral jonge kijkers aan zich te binden sinds de start van het programma in 2016. In het programma wordt het probleem van iemand die bij hen heeft aangeklopt, opgelost door de confrontatie te zoeken met degene die het probleem veroorzaakt.

Berucht is een aflevering waarin Hofman in 2017 een gebroken kaak opliep toen hij bij opnames voor zijn programma werd aangevallen door huisjesmelker Ton H., toen hij hem confronteerde met klachten van studenten over nalatig onderhoud van hun woning. Ook werd hij al eens aangereden door een auto.

Wat we in de uitzending van donderdag te zien krijgen, daar wil Verheij niks over loslaten, maar er wordt ook op dit moment nog „hard gewerkt” door het team van BOOS. De afleveringen verschijnen normaal om 16.00 uur op donderdag: „We zitten tot het laatste moment in de montage, dus pin ons er niet op vast. Er gebeurt nogal wat de afgelopen dagen en dat wordt ook meegenomen in de uitzending. Er spelen natuurlijk ook nog dingen achter de schermen.”

Wat voor dingen er „achter de schermen spelen” kan hij niet delen.

Het programma is donderdag om 16.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van BOOS.

