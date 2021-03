Zo nam Arjen Lubach afscheid van Zondag met Lubach

Arjen Lubach Ⓒ ANP/HH

Na dertien seizoenen zit Zondag met Lubach erop. Arjen Lubach sloot de allerlaatste aflevering af met een recept voor suikerbrood. Eerder in de uitzending stak hij zijn kijkers een hart onder de riem. Onder het motto: we zijn er bijna, hield Lubach ze voor dat de coronacrisis bijna voorbij is. Maar dan moeten we wel volhouden.