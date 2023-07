Demonstratie rond Rammstein-concert gaat sowieso door

De protestmars begint om 18.00 uur bij het Centraal Station in Groningen. De route gaat onder meer via het Emmaplein en de Westerkade en eindigt op de Vismarkt. Daar zullen vertegenwoordigers van enkele organisaties spreken. Naar verwachting is de demonstratie om 21.00 uur afgelopen.

Rammstein ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag door frontman Till Lindemann. De beschuldigingen zijn de directe aanleiding voor het protest, maar de organisator stelde eerder al dat de protestmars onder de naam March Against Rape Culture Groningen ook gericht is op een breder probleem. „Wij gaan sowieso door met ons protest en onze sprekers op de Vismarkt. Het grotere probleem rondom rape culture is met het niet doorgaan van het concert niet voorbij”, aldus Van Heereveld.

Het is nog niet zeker of de concerten van Rammstein kunnen doorgaan. Een stichting wilde dat de vergunningen voor de concerten worden ingetrokken omdat de toegestane geluidsnorm gehoorschade en schade voor de natuur kan opleveren. De rechter doet daar donderdag uiterlijk om 16.00 uur uitspraak over, slechts 3,5 uur voor aanvang van het concert in het Stadspark in Groningen.