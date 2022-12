Douwe Bob en Anouk gaan trouwen

De zanger is tijdens een feest voor zijn dertigste verjaardag voor haar op zijn knieën gegaan. Douwe zou na de grote vraag ook nog ’alsjeblieft?’ weten uit te brengen, waarna Anouk volmondig ’ja’ zou hebben gezegd.

Douwe Bob en Anouk hebben samen een zoontje: Elias. Hij werd vorig jaar december ook vader van twee andere kinderen.

Docureeks

Het gelukkige moment van het toekomstige bruidspaar is ook vastgelegd, want Douwe wordt door producent BlazHoffski gevolgd voor een docureeks over zijn leven. Het management van Douwe laat hierover aan Shownieuws weten: „Douwe heeft vele hoogte- en dieptepunten gekend in de afgelopen 10 jaar en staat nu voor een heel belangrijk jaar in zijn carrière maar ook in zijn persoonlijke leven. Naast het feit dat hij gaat trouwen, wil hij zijn leven proberen te beteren en er alles aan doen om een perfect rolmodel te zijn voor zijn 3 kinderen. Muzikaal gaat het een spannend jaar worden omdat Douwe nieuw materiaal uitbrengt in het najaar van 2023, met dit materiaal wil hij ook doorbreken in het buitenland.”

Het is nog niet bekend waar en wanneer de documentaire te zien zal zijn. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat er nog gesprekken met geïnteresseerde partijen lopen.