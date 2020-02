Meghans Vogue is bestverkochte editie van decennium

Ⓒ ANP

De Britse editie van Vogue heeft er goed aan gedaan om Meghan vorig jaar aan te nemen als gasthoofdredactrice. Het nummer, dat in september vorig jaar verscheen, was de bestverkochte editie van het decennium. Dat maakt hoofdredacteur Edward Enninful donderdag bekend op Instagram. Nooit eerder was het Britse modeblad zo snel, binnen tien dagen, helemaal uitverkocht.