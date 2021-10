Mick Jagger en Keith Richards vieren eerste ontmoeting

„Zestig jaar in dezelfde trein”, schrijft de band op Twitter. Daarbij wordt een foto geplaatst van een speciaal plectrum met daarop een foto van de Britse rocksterren. De Stones vierden hun jubileum met een concert in het SoFi Stadium in Inglewood, Californië.

Jagger en Richards, beiden opgegroeid in Dartford, Kent, kennen elkaar sinds 1961. De allereerste ontmoeting was echter al een stuk eerder, aangezien de twee bij elkaar op de kleuterschool zaten. Maar omdat ze zich daar weinig tot niets van kunnen herinneren, wordt 1961 als startjaar gebruikt.

Samen met bassist Dick Taylor richten Jagger en Richards vervolgens hun eerste bandje op, Little Boy Blue and the Blue Boys. Niet lang daarna voegen ze zich bij de gloednieuwe band van hun vriend Brian Jones, The Rolling Stones.