MeToo-activiste Rose McGowan stopt met acteren

De film, getiteld Pomerania, gaat over een klein hondje dat zich verstopt in een kast. Als ze die kast verlaat, wordt ze uitgeroepen tot koningin, vertelt de 45-jarige actrice. „Ze is in oorlog met Mormel-land, waar alle mormels wonen. De film gaat over etniciteit en afkomst – en is erg grappig.”

McGowan zette met haar aantijgingen over seksueel misbruik aan het adres van Harvey Weinstein de MeToo-beweging mede in gang. Dat ze stopt met acteren, heeft daarmee te maken. „Mensen in Hollywood zijn niet dapper genoeg geweest om achter me te gaan staan, terwijl ik wel achter hen ben gaan staan. Ik mis het acteren, maar ik denk dat het verleden tijd is, vooral vanwege de gebrekkige steun die ik ontving.”