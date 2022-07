Omstreden Lea Michele heeft nieuwe klus te pakken

„Ik ben zo ongelooflijk vereerd om me bij deze geweldige cast en productie aan te sluiten en terug te keren naar het podium om Fanny Brice te spelen”, schrijft Michele op Instagram. De show gaat 6 september van start.

In de zomer van 2020 kwam Michele behoorlijk onder vuur te liggen. Meerdere collega’s deden uit de doeken hoe de actrice zich tijdens de opnames van Glee schuldig zou hebben gemaakt aan pestgedrag. „Ik kan me herinneren dat je iedereen vertelde dat je in mijn pruik zou schijten, als je de kans kreeg”, schreef voormalig Glee-collega Samantha Ware op Twitter. „Dat was een van de dingen die me deed twijfelen aan een Hollywood-carrière.”

Kort na alle tumult bood Michele haar excuses aan en verdween ze voor langere tijd uit de spotlights.