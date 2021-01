Botsende iconen in ’One night in Miami’

Wat er destijds precies is gezegd is, valt niet meer te reconstrueren, maar het gegeven was te mooi om te laten liggen. Kemp Powers debuteerde in 2013 dan ook als toneelschrijver met One night in Miami…, een fictieve versie van dat historische samenzijn. Zeven jaar later koos gevierd actrice Regina King dat stuk om zelf mee te debuteren als regisseur. Het gros van haar film speelt zich daarbij af in de bewuste hotelkamer en draait om de verhitte discussies tussen de vier.

Cassius Clay (Eli Goree) staat die nacht op het punt zijn bekering tot de islam openbaar te maken en zich voortaan Muhammad Ali te laten noemen. Zijn stap is een overwinning voor Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), wiens leven wordt bedreigd en van wie de gangen continu door de FBI worden nagegaan. Van Cooke (Leslie Odom jr.) en Brown (Aldis Hodge) verwacht de zwarte activist ook een grotere rol in de strijd voor gelijke burgerrechten. Alleen lijken die twee daar aanvankelijk helemaal niet voor te voelen.

Net als in het recent door Netflix uitgebrachte Ma Rayney’s black bottom – eveneens met een overwegend zwarte cast - is de theatrale oorsprong van de Amazon-productie One night in Miami duidelijk af te zien aan de verfilming ervan. Vrijwel alle dynamiek in deze film komt dan ook voor rekening van de acteurs. Daar komen ze goed mee weg, al mag de manier waarop het viertal werd geregisseerd evenmin worden uitgevlakt. Want ook die is in deze bescheiden setting veelbelovend.

Marco Weijers

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)

One night in Miami is vanaf vrijdag te zien op streamingdienst Amazon.