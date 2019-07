Echtgenoot Tori Spelling opgenomen in ziekenhuis

„Ik ben nog nooit in mijn leven zo ziek geweest”, schrijft Dean op Instagram. De 52-jarige acteur liet zich zondag opnemen omdat hij erg hoge koorts had. Hoewel Dean nog in het ziekenhuis ligt, gaat het naar omstandigheden goed met hem. „Duimen omhoog en toch goedgehumeurd.”

De acteur en actrice leerden elkaar in de zomer van 2005 kennen en kregen gelijk een relatie, terwijl ze allebei nog getrouwd waren. Kort daarna verlieten Tori en Dean hun partners om samen verder te gaan. Ze trouwden in mei 2006 en hebben samen vijf kinderen.