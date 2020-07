Tuckerville ’onmogelijk’ te organiseren binnen coronamaatregelen

„Het te allen tijde waarborgen van de anderhalve meter afstand tussen alle bezoekers op het terrein, het begeleiden van iedere bezoeker van en naar een individuele stoel waar men moet plaatsnemen gedurende de hele dag, het verbod op meezingen... Het is de combinatie van deze en andere maatregelen die het voor ons als organisatie onmogelijk maakt om Tuckerville te organiseren op de wijze zoals jullie dit van ons gewend zijn, die past bij jullie verwachtingen en waarbij wij kunnen garanderen dat jullie gezondheid op geen enkele manier in het geding komt”, luidt de verklaring. „Tuckerville draait immers om het gezellig samen zijn met jong én oud, om vrijuit rond te struinen over het mooie terrein van Het Rutbeek en om collectief te genieten en mee te zingen bij prachtige live-optredens op diverse podia. Dat gaat nu even niet.”

Naast het „niet zo leuke nieuws” heeft de organisatie ook positieve berichten. „Vrijwel alle artiesten die dit jaar zouden optreden hebben nú al toegezegd om in 2021 alsnog naar Tuckerville te komen.” Krezip, Danny Vera, Guus Meeuwis en Ilse DeLange staan dus ook op het affiche voor volgend jaar. „Maar er is nog meer goed nieuws: met Blackbird, Logan Ledger, Judy Blank, Lovers & Lions, Whitney Rose en Kitty, Daisy & Lewis voegen we zelfs nog een reeks gloednieuwe namen toe aan het toch al bomvolle programma.”

Tuckerville, een idee van Ilse DeLange, zou dit jaar voor de vijfde keer plaatsvinden. Kaarten voor dit jaar blijven geldig voor de editie in 2021.