Laatste eigen werk Avicii postuum uitgebracht

Op het album staan onder meer de nummers SOS en Tough Love, die eerder dit jaar als singles werden gereleased. TIM, een verwijzing naar Avicii’s echte naam Tim Bergling, werd na de dood van de dj/producer afgemaakt door componisten met wie de Zweed eerder al samenwerkte. Onder anderen Aloe Blacc, Chris Martin (de zanger van Coldplay) en Imagine Dragons werkten mee aan de plaat.

Het album bevat in totaal twaalf tracks. De opbrengst ervan gaat naar de Tim Bergling Foundation. Deze stichting, opgericht na de dood van Avicii, spant zich in voor jongeren die het leven niet meer zien zitten. De dj/producer kampte zelf ook met psychische problemen en werd vorig jaar april dood gevonden in een hotelkamer in het oliestaatje Oman.

TIM is het derde studioalbum van Avicii. In 2015 bracht de Zweed voor het laatst een album uit. Stories bevatte onder meer de hit Waiting for Love, waar de Nederlandse dj/producer Martin Garrix aan meewerkte.